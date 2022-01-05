В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение. В стране не прекращаются протесты и беспорядки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице республики Нур-Султане. Режим ЧП будет действовать с 5 по 19 января. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики. Ранее чрезвычайное положение было введено в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Согласно документу, решение было принято в связи с «серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан» и направлено на обеспечение общественной безопасности, «восстановление законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».

На период действия режима ЧП в столице Казахстана вводится комендантский час с 23 до 7 часов, ограничивается въезд и выезд из города, запрещаются собрания, массовые мероприятия и забастовки, у граждан будет временно изъято оружие и боеприпасы. Аналогичные ограничения действуют и в других регионах, где введено чрезвычайное положение.

Как сообщает Sputnik Казахстан, обстановка в Нур-Султане в настоящее время спокойная.

Со 2 января в Казахстане продолжаются массовые протесты, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ – с нового года стоимость топлива формировалась на бирже в ходе электронных торгов. Накануне протестные акции в Алматы и ряде других городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие выдвинули ряд политических требований, в том числе отставка правительства, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева, проведение народных выборов глав регионов и городов. В ходе протестов были задержаны более 200 человек. В ночь на 5 января президент Казахстана принял отставку правительства, заявив, что к протестам привели действия кабмина, в частности, Минэнерго. Кроме того, он ввел временное госрегулирование цен на топливо и продукты. В связи с протестами Токаев объявил режим ЧП сначала в трех регионах.

Однако, несмотря на это, сегодня протестные акции продолжились. В Алматы митингующие в ходе столкновений с правоохранителями захватили и подожгли здание мэрии (акимата), ворвались в резиденцию президента Казахстана. Кроме того, протестующие подожгли здание городской прокуратуры и Ауэзовский районный офис правящей партии «Нур Отан». Горит и старая резиденция главы республики в Алматы. Протестующие также жгут припаркованные на улицах автомобили, атакуют машины «скорой помощи», пожарные автомобили, громят магазины, заведения общепита и офисы.

Столкновения протестующих с силовиками также происходят у администрации города Актобе и у акимата в Усть-Каменогорске. Полицейские применяют водометы, свето-шумовые гранаты, слышны выстрелы.

Добавим, что со вчерашнего дня на фоне протестов в республике наблюдаются перебои с мобильным интернетом и мессенджерами, периодически пропадает мобильная связь. Кроме того, возникли проблемы с доступом к сайтам некоторых казахстанских СМИ и органов госвласти страны из-за рубежа. По данным сервиса GlobalCheck, оператор «Казахтелеком» отключил интернет во всей стране. Город Алматы остался и без телефонной связи, передает Sputnik Казахстан.

Нур-Султан, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»