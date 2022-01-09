Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране после массовых беспорядков. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания местных администраций, постепенно восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

В то же время, как прозвучало на заседании оперативного штаба под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают меры по обеспечению соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах, проводится «зачистка» ряда населенных пунктов.

«Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Как отмечается, в настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Комментируя обстановку в стране, Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. В ходе заседания глава республики поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного газа для заправки автомобилей. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки и погромы. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Нур-Султан, Светлана Антонова

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