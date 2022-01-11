Норвежский генерал предложил принять Россию в НАТО

Генерал-лейтенант из Норвегии Роберт Моод предложил распространить политику «открытых дверей» в НАТО и на Россию. Он уверен, что членство России в Североатлантическом альянсе решит многие вопросы.

По мнению генерала, улучшение отношений между НАТО и Россией важно для мировой политики. Участникам альянса также нужно изменить мировоззрение, иначе не избежать угрозы новых войн.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» – высказался Роберт Моод в своей колонке для Aftenposten.

Он также предостерег Запад от дальнейшего искажения образа русского человека. Генерал уверен, что народ России «испытывает унижение и возмущение» из-за того, как россияне представлены в западных фильмах и книгах.

«Западное культурное самовыражение продвигает Соединенные Штаты и Западную Европу как благо. Она культивирует образ России и русских как злых, простодушных злодеев», – констатировал эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал расширение НАТО угрозой для безопасности России, которой придется жить «с оглядкой на действия у своих границ».

Позицию Москвы МИД РФ подробно изложил во время переговоров с представителями США в Женеве. Стороны более семи часов обсуждали вопросы безопасности, но не пришли к единому решению. Америка настаивает, что в НАТО могут войти любые страны, а Россия должна отвести войска вглубь своей территории, подальше от украинской границы.

Осло, Наталья Рязанова

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