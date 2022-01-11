Британские энергетики посоветовали абонентам греться о собак, но потом извинились

Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за опубликованные в блоге советы по экономии на отоплении. Энергетики назвали слабо продуманными ранее напечатанные советы больше двигаться и чаще обнимать питомцев вместо включения батарей.

Ovo Energy дали британцам 10 советов, как согреться, не включая отопление на фоне подорожания коммунальных услуг из-за роста цен на газ. Гражданам рекомендовали чаще обнимать домашних животных, больше двигаться: играть с детьми в подвижные игры, крутить хулахуп, заняться уборкой, и пить согревающие неалкогольные напитки. Полный список советов опубликовала газета Financial Times.

Британцы неоднозначно восприняли подобные рекомендации. Депутат-лейборист Клайв Льюис заявил, что они навевают депрессию. Он отметил, как мало веселья в ситуации, когда некоторым придется выбирать между включением отопления и покупкой еды из-за выросших цен на газ.

11 января компания извинилась перед клиентами, признав, что плохо продумала свои рекомендации.

«Мы понимаем, несколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году. Мы работаем над решениями для приближающегося энергетического кризиса и признаем, что содержимое этого блога было слабо продуманным и не приносящим пользу», – цитирует обращение Ovo Energy агентство PA.

Начиная с сентября 2021 года в Великобритании прекратили работу более 20 энергетических компаний из-за банкротства на фоне скачка цен на газ. В конце декабря британские энергетики попросили власти принять меры для предотвращения «национального кризиса».

Напомним, в течение двух недель в конце прошлого года цены на газ в Европе выросли более чем на 70%. 21 декабря биржевая цена установила исторический рекорд, миновав отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров газа.

Лондон, Наталья Рязанова

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