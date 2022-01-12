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Среда, 12 января 2022, 15:42 мск

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В столице Сомали прогремел взрыв

В сомалийской столице Могадишо прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, взрыв произошел у главных ворот базы ВВС, которая находится вблизи столичного аэропорта. Там сдетонировал заминированный автомобиль.

Взрывная волна была такой силы, что в находящейся неподалеку мечети сотряслись стены, люди выбежали наружу, опасаясь обрушения крыши. Очевидцы сообщили о нескольких разрушенных домах.

В результате погибли по меньшей мере восемь человек, сообщил директор местной службы скорой помощи Абдулкадир Абдирахман.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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