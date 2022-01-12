Непривитым жителям филиппинской столицы запретили кататься на автобусах

Власти Филиппин запретили непривитым от коронавируса манильцам пользоваться городским общественным транспортом. Для некоторых жителей Манилы сделают исключения.

Сообщение о запрете опубликовано на сайте национального министерства транспорта. Теперь в общественный транспорт будут впускать только горожан со справкой о прививке или медотводе. Исключения также сделают для тех, кому нужно добраться до работы или в больницу. Непривитым манильцам также разрешат совершать поездки за товарами первой необходимости.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать антипрививочников во сне. Он назвал сомнения в эффективности прививки от Covid-19 проблемой, которую можно решить ночными прививками.

Как сообщал «Новый День», в некоторых регионах РФ внедряли систему пользования междугородним транспортом по QR-кодам. Законопроект о введении пропускной системы на всем авиационном и железнодорожном транспорте в стране был отложен для рассмотрения в Госдуме.

Манила, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»