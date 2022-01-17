Индия готовит собственную вакцину от «Омикрона»

Индийская компания Gennova Biopharmaceuticals готовит к выпуску вакцину от омикрон-штамма-коронавируса. Ее можно будет использовать для бустерной прививки, передает Reuters со ссылкой на источники.

Препарат начали тестировать в конце прошлого года. После двух фаз испытаний вакцина признана безопасной, о чем компания сообщила индийскому регуляторы в сфере фармацевтики. После еще одного этапа тестирования препарат могут одобрить для применения.

По словам источников, через один-два месяца индийская вакцина будет готова для использования. Ее можно будет применять для бустерной прививки для конкретного штамма. В случае одобрения препарат станет первой матричной вакциной из Индии, адаптированной к омикрон-штамму.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала эффективность против штамма коронавируса «Омикрон», но НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи все равно готовит вариант препарата конкретно под новый штамм. Разработчик препарата «КовиВак» заверил, что исходный вариант вакцины эффективен против всех штаммов Covid-19.

Ученые выяснили, что уровень антител после двух доз китайской вакцины Sinovac и американской Pfizer недостаточен для защиты от омикрон-штамма коронавируса. Разработчики рекомендовали ставить третий, бустерный, укол препаратов.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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