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Понедельник, 17 января 2022, 16:24 мск

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Япония пропустит через закрытые границы 90 иностранных студентов

Фото: pixabay.com

Власти Японии сделают исключение из запрета на въезд для 87 иностранцев. В страну пропустят студентов, получивших стипендии в японских вузах, передает NHK.

В руководстве страны не забыли обещание проявить гибкость для иностранцев, которым въезд в Японию нужен по гуманитарным причинам или особым обстоятельствам. Учебу власти также посчитали случаем защиты «общественных интересов» и признали безотлагательность запроса студентов. Из пропустят на территорию страны до конца января.

Напомним, Япония в конце ноября отменила все принятые ранее послабления для иностранцев при въезде в страну. Границы закрыли из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Позже антиковидные ограничения продлили до конца февраля.

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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