«Часы Судного дня» остались на 100 секундах до полуночи

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» оставила стрелки «часов Судного дня» в 100 секундах от полуночи. Ученые обосновали это напряженностью в мире, угрозами от новейших технологий и Covid-19.

«Это решение не предполагает стабилизацию в вопросах международной безопасности. Напротив, стрелки остаются максимально близки к апокалипсису, который положит конец цивилизации, потому что мир застрял в чрезвычайно опасном моменте», – говорится в сообщении организации.

Ученые выбрали такое положение стрелок в прошлом году, потому что надеялись на, что «человечество повернет вспять свое движение к глобальной катастрофе». Но ситуация с изменением климата, угрозой применения ядерного оружия, разрушительными технологиями и коронавирусом не улучшилась. Эти факторы только усугублялись «искаженной информационной экосистемой, которая подрывает процесс принятия рациональных решений».

Как сообщал «Новый День», американский сенатор Роджер Уикер посоветовал президенту США Джо Байдену не исключать возможность превентивного ядерного удара по России в случае обострения обстановки на российско-украинской границе. В российском МИД заявление назвали необдуманным и безответственным.

Позже Джо Байден спрогнозировал, что в случае военного конфликта все может «выйти из-под контроля», и страны станут участницами «полномасштабной ядерной войны». Хотя всего за две недели до этого Байден вместе с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции подписал заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. Все пять стран взяли на себя ответственность «недопущения войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижения стратегических рисков».

Чикаго, Наталья Рязанова

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