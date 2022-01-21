В Колумбии террористы устроили взрыв в центре города

В Колумбии произошел теракт, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате один человек погиб, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Взрыв произошел в центре города Саравена, расположенного на границе с Венесуэлой. Установлено, что бомба была установлена в автомобиле, припаркованном рядом с правительственными зданиями.

По предварительным данным, погиб охранник одного из учреждений. Кроме того, пострадали несколько прохожих, пишут местные СМИ.

На месте побывал министр обороны Диего Молано, военное руководство и полиция. Власти предполагают, что теракт организовала банда Антонио Медины, который стал главарем повстанцев после роспуска движения «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). За голову Медины назначили награду в размере 1 млрд песо.

Богота, Зоя Осколкова

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