В Брюсселе акция против антиковидных мер обернулась погромами

В Брюсселе на митинге против санитарных мер произошли беспорядки и столкновения с полицией. В результате около 70 человек были задержаны. Пострадавшие есть среди демонстрантов и среди правоохранителей.

По данным бельгийской полиции, в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Организатором выступала неправительственная организация EuropeansUnited. Колонна людей прошла от Северного вокзала по бульварам города до парка Пятидесятилетия, примыкающего к Европейскому кварталу. По всему пути следования митингующих было выставлено полицейское оцепление.

Наиболее жесткие столкновения демонстрантов с полицейскими прошли в Европейском квартале и в пригороде Брюсселя. Участники протестной акции жгли автомобили и мусорные баки, крушили витрины магазинов и стекла зданий института Евросоюза. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет.

В результате пострадали трое сотрудников полиции. Также в больницу попали 12 митингующих. Около 60 человек подверглись административному аресту, кроме того, еще 10 были задержаны в судебном порядке.

Брюссель, Зоя Осколкова

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