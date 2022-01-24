Япония и Австрия рассматривают возможность вывода своих дипломатов с Украины

Власти Японии обдумывают решение об эвакуации своих дипломатов с Украины. Они изучают свежий опыт США по вывозу сотрудников дипмиссии.

«Мы рассматриваем подход к этому вопросу властей США и других государств», – сказал источник японском МИД агентству Kyodo.

Официальная Вена также составила план эвакуации своих граждан из посольства в Киеве. Правительство Австрии готово привести план в действие, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

«У нас есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, мы их еще не реализовали. Если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», – цитирует политика ТАСС.

Напомним, американский Госдепартамент предписал части персонала посольства на Украине вернуться в Штаты. Распоряжение касается семей дипломатов и наемного персонала. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в Киеве и проследит, чтобы дипмиссия продолжала работать. Поводом стала якобы напряженность на российско-украинской границе.

Великобритания также начала выводить из страны часть сотрудников посольства в Киеве. Представительство продолжает работу.

Токио, Наталья Рязанова

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