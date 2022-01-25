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Вторник, 25 января 2022, 13:41 мск

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Пандемия негативно сказалась на борьбе с коррупцией в мире

Борьба с коррупцией в мире замедлилась из-за пандемии коронавируса. В большинстве стран ситуация со взяточничеством либо ухудшилась, либо осталась на том же уровне. Об этом говорится в ежегодном докладе Transparency International (TI).

Согласно отчету, 86% государств либо ухудшили ситуацию с коррупцией, либо не добились прогресса в решении этой проблемы. В тройку наименее коррумпированных государств в 2021 году вошли Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Худшие показатели наблюдаются в Сомали, Сирии и Южном Судане.

При этом многие правительства использовали пандемию для подрыва прав человека и демократии, считают аналитики. Так в Турции и Венгрии коррупция повлияла на укрепление авторитарного режима правления.

Кроме того, в докладе отмечается, что одни из ведущих демократических стран, такие как США, Канада и Австралия, столкнулись с ухудшением показателей по борьбе с коррупцией. В частности, Соединенные Штаты заняли 27-е место в списке с лучшим индексом восприятия коррупции.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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