На одной строчке с Анголой и Мали: Россия упала в рейтинге восприятия коррупции

Россия ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции за 2021 год, опубликованном международной организацией «Трансперенси Интернешнл – Россия»* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). РФ набрала 29 баллов из 100 возможных и заняла 136 место из 180. Такие же показатели у трех африканских стран – Анголы, Либерии и Мали. По итогам предшествующего года составители рейтинга поместили Россию с 30 баллами на 129 место.

Как отмечают авторы исследования, значение индекса в 29 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции.

В «Индексе восприятия коррупции – 2021» включены 180 стран. Они оценивались на базе 13 экспертных оценок и опросов, которые предоставили независимые организации по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.

Первое место в рейтинге разделили Дания, Новая Зеландия и Финляндии, получившие по 88 баллов. Отметим, что Дания и Новая Зеландия были лидерами предыдущего рейтинга. В первую десятку также вошли Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Люксембург и Германия. Позиции США за год не изменились – страна вновь набрала 67 баллов. Это по-прежнему самое низкое значение индекса страны с 2012 года. Аутсайдерами рейтинга, как и в 2020 году, стали Южный Судан (11 баллов), а также Сирия и Сомали (по 13 баллов), отмечается в сообщении.

Среди бывших стран СССР, по оценке составителей рейтинга, улучшили свои оценки только Молдавия (36 баллов) и Узбекистан (28 баллов). Незначительно снизились показатели Грузии (55 баллов), Украины (32 балла) и Казахстана (37 баллов) – они потеряли по одному баллу. Две страны – Киргизия (27 баллов) и Белоруссия (41 балл) потеряли четыре и шесть баллов соответственно.

Как отметил старший юрист «Трансперенси Интернешнл – Россия»* Григорий Машанов, на протяжении многих лет оценка России в рейтинге колеблется незначительно, что, по его мнению, «отражает отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции». Для реального улучшения ситуации России «нужно не только проводить антикоррупционные реформы, но и обеспечивать реальное преследование коррупционеров, демонстрировать неотвратимость наказания», полагает эксперт.

Также важным является раскрытие общественно значимой информации и обеспечение доступа к ней, а также активное включение представителей общества в антикоррупционную деятельность, отметили в организации. В России, по мнению авторов исследования, «последовательно сокращается число публичных должностных лиц, сведения о доходах и имуществе которых публикуются», и все больше информации о госзакупках становится недоступной для общественного контроля.

Все эти шаги «должны стать основными ориентирами на пути к повышению эффективности и качества государственного управления» в России, заключили в организации.

Ранее бывший руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в России невозможно победить коррупцию, можно лишь минимизировать ее последствия.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов

Москва, Наталья Петрова

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