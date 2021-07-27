«Завиральная идея»: эксперт назвал коррупцию в России непобедимой

В России победить коррупцию невозможно, можно лишь минимизировать ее последствия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в решении этой задачи может помочь выравнивание ответственности.

«Коррупция – проблема комплексная. Если кто-то думает, что ее можно победить, очень сильно ошибается. Минимизировать последствия – да, какие-то причины устранить – тоже можно, но полностью от нее избавиться, наверное, завиральная идея», – считает он.

Как отметил юрист, коррупционные традиции сложились в России с давних времен. «Еще Петр Первый, рассуждая о масштабах коррупции, сказал, что кто из людей государевых украдет больше, чем стоит пеньковая веревка, вот на этой веревке его надо и вешать. На что тогдашний обер-прокурор Ягужинский справедливо заметил – «а с кем ты останешься, государь». Может с тех пор появились некие двойные подходы, когда кому-то можно, а кому-то нельзя», – отметил Соловьев.

«Я много лет возглавлял в одном из госорганов комиссию по противодействию коррупции. Там же довольные серьезные требования к госслужащим. Например, мы привлекали сотрудников за то, что у них неучтенная социальная карта или пенсионный счет. Ну какая здесь коррупция, нет ее здесь, а людей просто затерроризировали этими требованиями. С другой стороны, все прекрасно знают эти схемы, по которым живут те или иные ответвления на правоохранительной службе, в сфере образования, медицины и в других отраслях, где мы прекрасно знаем, что без денег совершенно невозможно ничего решить. Это стало частью повседневной жизни, и мы с этим согласны», – пояснил адвокат.

Кроме того, Соловьев считает несправедливым, что Россия «болтается на каких-то 90-х местах индекса по восприятию коррупции». «Кто составляет эти индексы – просто ненавидят Россию. У нас одна из самых передовых законодательных баз по противодействию коррупции в мире начиная с 8-го года. Вся проблема в правоприменении», – подчеркнул он.

По его оценке, с коррупцией можно бороться, только если сделать ее невыгодной для самих нарушителей. «Главный рецепт – это выравнивание ответственности, выравнивание условий для привлечения за коррупцию. Любой человек должен привлекаться к ответственности вне зависимости от своей должности. Когда люди увидят, что никакие погоны не спасают, наверное, тогда это будет первым примером для людей самим отказаться от этого. Чем больше у нас процветает бытовая коррупция, тем больше условий снизу доверху», – отметил Соловьев.

«Начальники должны нести ответственность за коррупционные деяния своих подчиненных. Если тот человек, которого вы взяли себе в замы начинает со всех сторон «загребать» в свой карман деньги, неужели об этом никто не знает? Есть же элементарные экономические схемы. Коррупция должна стать невыгодной, когда последствия от коррупции превышают доход от нее», – подытожил юрист.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.07.21

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