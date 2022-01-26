Власти Казахстана сняли режим антитеррористической операции во всех регионах

Власти Казахстана отменили режим антитеррористической операции в оставшихся трех регионах: Алма-Ате и регионе и Жамбылской области. «Оранжевый» уровень опасности в этих субъектах сохранится, как и в столице республики, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.

Изменения в статусе регионов произошли в полночь 26 января. Тогда же отменен «желтый» уровень террористической опасности в городе Балхаш и Северо-Казахстанской области.

«Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. Органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр. Просим граждан проявить терпение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, массовые акции протеста начались из-за резкого повышения цен на газ. Позже митинги приобрели политический характер и переросли в массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну ввели силы стран ОДКБ. 18 января власти полностью отменили режим ЧП.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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