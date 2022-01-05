В Казахстане возобновились массовые протесты и стычки с полицией

В центре Алматы возобновились столкновения протестующих с полицией. Ранее в городе был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день, они начались из-за повышения цен на сжиженный газ.

Правоохранители остановили на улицах, ведущих к центру города, несколько сотен митингующих, вооруженных резиновыми дубинками, передает корреспондент РИА «Новости» с места событий. Полиция пытается оттеснить протестующих при помощи светошумовых гранат. В центре города раздаются взрывы и стоит дым. На опубликованных в соцсетях видео запечатлены горящие полицейские автомобили и спецтехника.

Меж тем, по последним данным, около трех тысяч протестующих с дубинками и кусками арматуры пытаются захватить здание акимата (администрации) Алматы, передает «Спутник Казахстан». Полицейские обороняются светошумовыми гранатами. Телеканал RTVI только что сообщил, что митингующие ворвались в здание мэрии. В районе акимата слышна стрельба, над зданием поднимается черный дым. Другая группа протестующих штурмует старую резиденцию президента Казахстана в Алматы. Ранее стало известно, что участники протеста захватили акимат (администрацию) Алматинской области.

В ходе столкновений ранение получил как минимум один полицейский, сообщает корреспондент «Интерфакса». Также поступила информация, что протестующие захватили и избили нескольких силовиков. У одного из них отобрали автомат.

В комендатуре Алматы заявили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, горожан просят воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Акции протеста возобновились и в других городах Казахстана. В городе Жанаозене, с которого начались протесты, по сообщениям местных СМИ, сегодня на улицы вышли около 12 тысяч человек. Митингующие требуют смены режима, возвращения Конституции 1993 года, проведение народных выборов мэра (акима) каждой области и города и прихода к власти человека, не связанного с нынешней системой.

В городе Актобе митингующие штурмовали здание местной администрации (акимата). Позднее появились сообщения, что силовики оттеснили митингующих при помощи светошумовых гранат.

В городе Актау митингующие требуют освободить задержанных в других регионах Казахстана.

В Петропавловске на площадь у городского акимата вышли около 50 человек, сообщает «Спутник Казахстан». Люди не выдвигали никаких требований. Их сразу задержали. Группы людей были замечены на улице Конституции, главной улице города, их также задержали. В городе сейчас дежурят полицейские патрули, на центральных улицах стоят автозаки.

В ночь на 5 января на фоне масштабных протестов по всей стране президент Казахстана принял отставку правительства. Врио премьер-министра республики назначен вице-премьер Алихан Смаилов. Президент также ввел режим чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Кроме того, Токаев поручил ввести в стране госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней. Помимо этого, президент велел ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

В МИД России тем временем заявили, что следят за развитием ситуации в Казахстане. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

Алматы, Наталья Петрова

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