Протестующие в Казахстане добились отставки кабмина. В стране ввели госрегулирование цен на топливо и продукты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны на фоне массовых акций протеста, переросших в ряде городов в беспорядки. Президент возложил на кабмин вину за сложившуюся в стране протестную ситуацию в связи с повышением цен на сжиженный газ. Указом президента врио премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Министры будут исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Кроме того, Токаев поручил ввести в стране государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней. Также он поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа. Помимо этого президент велел ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты в Казахстане и рассмотреть необходимость моратория на повышение коммунальных тарифов сроком на 180 дней.

На фоне протестов президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алматы. Режим ЧП начал действовать с 01:30 по местному времени 5 января и продлится до 00 часов 19 января 2022 года. В Алматы и в Мангистауской области на период чрезвычайного положения также будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. В рамках режима ЧП ограничен въезд и выезд из Алматы, вводится проверка документов, личный досмотр, запрещена продажа оружия и алкоголя, запрещены массовые мероприятия. Аналогичные ограничения введены в Мангистауской области. По последним данным, режим ЧП и комендантский час также введены в Алматинской области. Он будет действовать до 19 января.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ, который используется для заправки автомобилей, в два раза – с 60 до 120 тенге (с 9 руб. до 20 руб.) за литр. Власти объяснили повышение цен тем, что с нового года цены на топливо стали свободными и определяются на электронных торгах. Казахстанцев такие объяснения не устроили. Первыми протестовать вышли жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана, после чего демонстрации охватили все крупные города республики. Накануне власти пошли на уступки протестующим, пообещав снизить цены на топливо. Однако митинги продолжились. Люди начали выдвигать политические требования – отставка правительства и уход из политики бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В Алматы и в ряде других городов 4 января начались столкновения протестующих с правоохранителями. Силовики использовали для разгона толпы светошумовые гранаты. СМИ сообщали о применении слезоточивого газа, а очевидцы заявляли, что сотрудники полиции стреляли резиновыми пулями.

Утром 5 января, судя по сообщениям СМИ и телеграм-каналов, ситуация в Алматы успокоилась. Площадь Республики в центре города, где накануне вечером вспыхнули беспорядки и начались столкновения с полицией, оцепили военнослужащие на БТРах.

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В городе по-прежнему не работают мобильный интернет и мессенджеры.

По оценке президента Казахстана, после введения в Алматы и Мангистауской области режима чрезвычайного положения ситуация в этих регионах постепенно выравнивается. МВД, СОБР и Нацгвардии успешно выполняют свои задачи по стабилизации ситуации, подчеркнул Токаев.

Надо отметить, что президент Казахстана дважды за вчерашний вечер обращался к протестующим с призывом «не поддаваться на провокации изнутри и извне» и «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности». Токаев при этом подчеркивал, что «власть не падет», но «нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».

По данным МВД Казахстана, за нарушения общественного порядка в стране задержаны более 200 человек. В ведомстве заявили, что в городах Алматы, Шымкенте и Таразе протестующие пытались напасть на акиматы (местные администрации), в зданиях выбиты стекла и двери. Они использовали камни, палки, бутылки с зажигательной смесью, газовые, перцовые баллончики. В результате стычек с протестующими пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомашин. «По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования», – сообщает МВД республики.

Тем временем СМИ сообщили о задержании директора газоперерабатывающего завода в Мангистауской области Казахстана, где начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Поводом для задержания называют необоснованное повышение цен на сжиженный газ. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле этим топливом.

Нур-Султан, Наталья Петрова

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