Украина увеличит армию на 100 тыс. человек

Украинская армия расширится на 100 тыс. человек за три ближайших года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это сделано ради мира, а не в преддверие войны.

Зеленский 1 февраля подписал указ об укреплении обороноспособности страны и повышении привлекательности военной службы, сообщила пресс-служба украинского лидера. В следующие три года армия должна увеличиться на 100 тыс. человек, а в структуре Вооруженных Сил Украины появятся 20 дополнительных бригад.

Планируется постепенно увеличить обеспечение военных до трех минимальных зарплат, разработать концепцию обеспечения военных жильем, и увеличить срок контрактов.

«Этот указ не потому, что «скоро война». Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир на Украине», – сказал Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Ранее министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет объявлять тотальную мобилизацию из-за угрозы «российского вторжения». Власти не хотят еще больше тревожить общество, которое взвинчено заявлениями США и Великобритании о «неминуемом нападении России». Разговоры о якобы приближающемся военном конфликте уже привели к оттоку капитала с Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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