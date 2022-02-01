ВОЗ: тысячи тонн использованных СИЗ угрожают экологии

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена последствиями для природы массового использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Тысячи тонн медицинских отходов, накопленных за время пандемии угрожают окружающей среде и самому человечеству, считают в организации.

Только в рамках инициативы ООН с марта 2020 года по ноябрь 2021 года было закуплено 87 тысяч тонн СИЗ. Большая их часть уже использована и ушла в утиль. ВОЗ не сумела даже примерно подсчитать, сколько масок и перчаток за это время использовали отдельные граждане и другие организации.

Количество медицинских отходов также увеличили 2,6 тыс. тонн наборов для тестирования на Covid-19, 144 тонны использованных шприцов и контейнеров от вакцин. Аналитики подсчитали, что почти в 30% больниц и поликлиник нет оборудования для обработки медотходов.

Авторы опубликованного на сайте ВОЗ доклада признали, что медиков необходимо обеспечивать СИЗ, но призвали производителей позаботиться и об окружающей среде. В частности, использовать биоразлагаемые материалы или создавать многоразовые средства защиты. Также поставщиков призвали использовать более экологичные способы доставки.

Напомним, в начале 2020 года в океане оказались 1,56 млрд защитных масок. К августу 2021 года площадь загрязнения Тихого океана одноразовыми масками превысила 112 тыс. кв. км. Куча медицинских отходов занимает 7% от Большого тихоокеанского мусорного пятна, а само пятно занимает 1,6 млн кв. км.

Женева, Наталья Рязанова

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