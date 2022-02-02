Госдолг США достиг рекордных 30 трлн долларов

Объем государственного долга США впервые в истории превысил 30 трлн долларов и достиг отметки в 30,012 трлн, следует из данных американского Минфина. Госдолг приблизился к недавно повышенному лимиту за слишком короткий срок.

Предполагалось, что порога в 30 трлн госдолг США достигнет через несколько лет. Эксперты объяснили быстрый рост расходами на борьбу с пандемией, которые выражались в трлн долларов. Только на финансовую поддержку бизнеса и безработного населения власти выделили 5 трлн долларов, профинансированных заемными деньгами, пишет New York Times.

Эксперты не считают предвестием катастрофы резкий росте госдолга, поскольку ВВП продолжает расти, хотя и замедленными темпами. Если во втором квартале 2021 года рост ВВП Штатов составил 6,7%, то на фоне волны заражений омикрон-штаммом коронавируса темпы роста снизились до 2,3%.

Как сообщал «Новый День», в середине декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал закон о повышении лимита госдолга на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн. Штаты ожидал дефолт с 21 декабря, если бы правительство не приняло меры по увеличению лимита. Американские власти более 80 раз за всю историю страны поднимали лимит госдолга.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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