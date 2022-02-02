«Талибан»* впервые допустил женщин в руководство

Движение «Талибан» (*признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане назначило женщин на руководящие посты. Впервые после смены власти в стране женщин допустили на высокие должности.

Доктор Малалай Рахим стала директором единственного в стране специализированного родильного дома «Малалай». Доктор Ариан возглавила гинекологическую клинику квартале Шахрара. Оба медицинских учреждения находятся в Кабуле.

Замминистра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Забихулла Муджахид сообщил о назначениях на официальной странице в Twitter.

Еще в октябре новые власти Афганистана заверили, что вернули женщин в сектор здравоохранения страны. МИД Турции во время двухсторонних переговоров призвал талибов активно включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес.

В конце января 2022 года Международная организация труда подсчитала, что более полумиллиона жителей Афганистана лишились работы с момента прихода к власти движения «Талибан». Уровень занятости женщин снизился на 16%, к середине 2022 года ожидается снижение до 28% в связи с ограничениями на занятость женщин.

Кабул, Наталья Рязанова

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