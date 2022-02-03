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Четверг, 3 февраля 2022, 17:45 мск

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Президент США заявил о ликвидации лидера террористов в Сирии

Фото: пресс-служба Кремля

Глава террористической организации «ИГ» (запрещена в России) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши ликвидирован в результате спецоперации американских военных. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Прошлой ночью по моему приказу военные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также чтобы сделать мир более безопасным», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте американского Белого дома.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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