Борис Джонсон лишился четырех советников

Советник британского премьер-министра по политическим вопросам Мунира Мирза и трое ее коллег подали в отставку. Решения чиновников приняты на фоне ухудшения общественного мнения о главе британского кабмина Бориса Джонсона, передает ВВС News.

О своем решении покинуть пост объявили личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс, руководитель его аппарата Дэн Розенфелд и директор по коммуникациям на Даунинг-стрит Джек Дойл.

По данным ВВС, все меньше британцев верят, что Джонсон останется лидером Консервативной партии и сохранит свой пост.

Ранее однопартийцы начали писать письма о недоверии премьер-министру. Если таких посланий наберется 54, будет инициировано голосование о недоверии Джонсону и его смещении с поста премьера.

На фоне растущего недовольства его поступками Борис Джонсон извинился за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время «ковидных» ограничений.

Лондон, Наталья Рязанова

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