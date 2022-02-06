Киев падет за 72 часа: западные СМИ организовали новую атаку против «агрессии» России с «вторжением» на Украину

В западных СМИ появилась новая порция устрашающих «фактов» относительно российского «вторжения» на Украину. По одной из версий, Европу ожидает миграционный кризис после «военной атаки» Москвы, а Киев падет за 72 часа.

В частности, как сообщает со ссылкой на источники FoxNews, европейские страны обсуждают перспективы размещения беженцев в случае обострения военного конфликта на Украине в связи с «российской агрессией». В ЕС полагают, что украинцы будут бежать в другие части Европы.

По сведениям телеканала, председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в Конгрессе, что Киев может пасть за 72 часа в случае «полномасштабного российского вторжения». При этом в Вашингтоне ожидают большие жертвы во время боевых действий. По подсчетам Милли, могут погибнуть до 15 тысяч украинских военнослужащих и порядка четырех тысяч – российских.

Сегодня британская газета The Mirror, ссылаясь на свои источники, опубликовала данные об отправке Лондоном на Украину порядка 100 спецназовцев в качестве военных советников. Издание объяснило это решение «российской угрозой».

Напомним, накануне американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок о начавшемся «вторжении» России на территорию Украины. Позже эта информация была удалена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала авторов подобных провокаций «настоящими извращенцами».

Россия категорически отрицает планы о военном решении украинского конфликта.

Москва, Светлана Антонова

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