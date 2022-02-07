Канцлера Шольца призвали сменить НАТО на ОБСЕ

ОБСЕ лучше обеспечит европейскую безопасность, чем НАТО, считает немецкий политолог Александр Рар. Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца распустить Североатлантический альянс и сосредоточиться на работе в ОБСЕ.

Политолог уверен, что французский лидер Эммануэль Макрон согласится с идеей роспуска НАТО и поддержит Шольца, если тот выступит с подобной инициативой.

«Шольц должен найти в себе силы проявить себя как истинный европеец и наконец-то эмансипироваться от диктата англосаксов. Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», – заявил Александр Рар в своем Telegram-канале.

Политолог отметил, что Германия старается снизить градус напряженность вокруг ситуации на российско-украинской границе. А вот США и Великобритания эту напряженность нагнетают, стараясь разжечь конфликт. При этом, народ Германии отрицательно относится к идее воевать за Украину и амбиции США. Стараясь соблюсти интересы народа и «либеральных элит» Шольц похож на «ужа на сковородке», считает Рар.

«Он не может идти против мейнстрима либеральных элит, но он также должен следовать тому, что хотят, вернее, не хотят народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США европейцы не желают. Поэтому вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО Шольц не отменит», уверен политолог.

Как сообщал «Новый День», военные и политики стран-членов НАТО уверены, что Москва не готовит никакого наступления. Хотя ряд натовских чиновников и европейских политиков регулярно публично заявляют о «неминуемом российском вторжении».

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»