Суд в Австралии «приземлил» Facebook по делу об использовании частных данных

Суд согласился, что американская компания Facebook Inc ведет в Австралии бизнес и собирает личные данные граждан. IT-гигант доказывал обратное, чтобы избежать ответственности за нарушение законов об охране частной информации.

Facebook подал в суд ходатайство, указав, что технически не ведет бизнес на материке. Суд не согласился, постановив, что «действия, происходящие в Австралии, на устройствах австралийских пользователей… интегрированы в коммерческие цели Facebook Inc». В том числе установка маркеров для сбора персональных данных и показа рекламы, пишет РИА «Новости».

Источником беспокойства для Facebook стал иск комиссара Анджелин Фалк. В марте 2020 года она обвинила компанию и ее представительство в Ирландии в нарушении австралийских законов об охране частной информации.

Как сообщал «Новый День», похожие основания для коллективного иска выбрала британский юрист Лиза Ловдал Гормсен. Она потребовала от американского IT-гиганта 3,1 млрд долларов за незаконный сбор данных пользователей и злоупотребление доминирующим положением среди соцсетей.

Канберра, Наталья Рязанова

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