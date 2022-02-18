МИД Китая: США нагнетают обстановку, чтобы вернуть расположение Европы

США намеренно повышают градус напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Они используют ситуацию, чтобы вернуть себе расположение стран Европы, которые начали дистанцироваться от Штатов.

«Европейские члены НАТО все больше отдаляются от США, и Вашингтон стремится использовать украинский кризис, чтобы отдалить Россию от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над организацией», – сказал китайский дипломат.

В Институте исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая также считают, что главная цель США – усилить напряженность между Россией и Европой. Прежде всего это касается Германии и Франции. В подобных условиях страны НАТО могут сильнее сплотиться, чего и добиваются Штаты, пишет Global Times.

Поэтому США так противится запуску «Северного потока-2», – чтобы Европа и Россия не достигли нового уровня экономического партнерства.

Напомним, Америка продолжает нагнетать обстановку вокруг предполагаемого конфликта на границе России и Украины. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала ясными намерения Москвы относительно Киева. «Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказал Томас-Гринфилд.

Пекин, Наталья Рязанова

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