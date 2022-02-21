ЕС доработал пакет санкций против России

Евросоюз подготовил пакет антироссийских санкций, который будет озвучен в критической ситуации, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила отрезать РФ от мировых финансовых рынков.

«Работа над санкциями завершена, они готовы. В критической ситуации я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены», – цитирует Борреля ТАСС. Верховный представитель ЕС отметил, что поддерживает все дипломатические меры для разрешения ситуации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ударить по самому слабому месту России – экономике. В случае «вторжения» на Украину российским компаниям перекроют доступ к товарам, необходимым для модернизации и диверсификации экономики.

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое место России», – сказал фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD.

Ранее эксперт спрогнозировал обвал российского фондового рынка и падение курса рубля на фоне напряженности вокруг Украины. По его данным, курс доллара может взлететь до 200 рублей.

Брюссель, Наталья Рязанова

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