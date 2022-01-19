России угрожает финансовый шторм: доллар по 200 рублей и дальнейший обвал фондового рынка

Обвал российского фондового рынка может продолжиться при дальнейшем обострении рисков вокруг Украины, а курс доллара может взлететь до 200 рублей. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, обычным гражданам в этой ситуации стоит подстраховать свои сбережения, а также данные в смартфоне.

«Нынешний обвал связан с резким обострением рисков вокруг Украины. Уже фиксируют массовую переброску войск к границе, наших дипломатов вывозят из Киева – в общем, ситуация становится совсем-совсем плохой. Инвесторы дисконтируют риск начала войны с Украиной как очень высокий, поэтому распродают российские активы – это акции, облигации и российскую валюту. Инвесторы голосуют ногами, и тут повод задуматься обычным гражданам, что с ними лично будет, если начнется вооруженный конфликт с нашим соседом», – пояснил эксперт.

Вязовский обратил внимание, что в случае санкций против российских банков возможно закрытие их корреспондентских счетов, поэтому первое, что нужно сделать, это закрыть валютный депозит. «При закрытии коррсчетов ваш валютный депозит вам могут не отдать или отдать в рублях по какому-то неизвестному курсу», – пояснил он.

«Пункт второй – избавьтесь от большей части рублей. Если начнется война с Украиной и западные санкции серьезные – это 200 рублей за доллар. Не сразу, понятно, что Центральный банк будет сопротивляться, интервенции проводить. Если вы хотите посмотреть, чем это кончается, можете посмотреть график турецкой лиры. Обычно такое сильное падение – девальвация в два и больше раза, она идет волнами, с откатами, всплесками оптимизма. Соответственно, купите наличные доллары или евро», – советует экономист.

По его мнению, еще одним способом защитить свои сбережения может стать золото. «Физическое золото, не украшения. Украшения – это не инвестиция. Купите слитки или монеты 999 пробы. Золото служит человечеству 2,5 тысячи лет как защитный актив, ну послужит еще в этой ситуации», – отметил он.

При этом экономист назвал заблуждением анонимность крипто-валюты, и советует продать ее, так как «вполне возможно привязать крипто-кошельки к России и заблокировать их в случае санкций». «Возвращаемся к тому, с чего начали – продайте акции, облигации. Фондовый рынок в случае войны будет падать дальше, и вы там ничего не заработаете, потеряете просто деньги», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что не стоит забывать про технологичные последствия возможных санкций. «Продублируйте ваши приложения в телефоне, смартфоне на российские аналоги. Вы можете посмотреть, что в Крыму происходит с иностранными приложениями – они там не работают, то есть ни Google-карты, ни PayPal – ничего. Есть какие-то российские аналоги, которые не остановят свою работу в случае санкций, то стоит их поставить, если таких аналогов нет, то тут ничего не посоветуешь. В иностранных приложениях и IT-сервисах стоит выкачать данные все – контакты и так далее, все, что вам может понадобиться, потому что в них вы можете просто не зайти потом», – уточнил Вязовский.

«Тушенку покупать не надо! А вот какие-то редкие импортные лекарства, например, вполне стоит, потому что их может не стать. Стоит купить все то редкое, чем вы пользуетесь, что может долго храниться. Я не призываю бежать в лес, рыть землянку и жить в респираторе там. Но есть какие-то способы, как защитить себя в обычной жизни обычному человеку. Разумные, простые способы, которые не подразумевают какого-то алармизма – накрыться простыней и ползти на кладбище. Нет, не надо. Просто застрахуйте себя», – заключил экономист.

Напомним, накануне российский рынок акций по итогам основных торгов обвалился максимально с начала пандемии коронавируса на фоне обострения геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи рухнул на 6,5%, индекс РТС – на 7,29% на рекордных объемах совершенных сделок.

Москва, Мария Соколова

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