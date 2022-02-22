Лондон ввел санкции против пяти российских банков и трех близких к Путину бизнесменов

Великобритания ввела санкции в отношении пяти российских банков, а также против трех бизнесменов, близких к президенту России, – Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте. Решение о новых антироссийских ограничений принято после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Это первый транш санкций, который мы вводим», – заявил Джонсон, добавив, что в случае российского вторжения на Украину Лондон введет новые санкции, передает Рейтер.

«Любые активы, которыми они (банки и предприниматели – прим. ред.) владеют в Великобритании, будут заморожены, бизнесменам также будет запрещено въезжать сюда», – отметил он. Всем британским компаниям и гражданам Соединенного Королевства будет запрещено любое сотрудничество с ними, добавил политик.

По словам Джонсона, под санкции попали банки «Россия», «ИС Банк», Промсвязьбанк, Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции.

«Теперь мы должны подготовиться к следующим возможным этапам путинского плана», – заявил британский премьер. По его мнению, Путин, признав независимость ЛДНР, создал предлог «для полномасштабного наступления» на Украину.

Великобритания ранее пригрозила перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам, заблокировав им возможность привлекать капитал в Лондоне.

Добавим, что сегодня о новой порции антироссийских санкций из-за признания республик Донбасса объявят США и ЕС.

Лондон, Наталья Петрова

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