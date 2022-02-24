Спасатели достали тело третьего погибшего с круизного судна у берегов Греции

Спасатели достали из горящего парома Euroferry Olympia тело третьего погибшего пассажира. Греческие власти продолжают спасательно-поисковую операцию в связи с пожаром на круизном судне, пишет Reuters.

Напомним, Euroferry Olympia направлялась из Игуменицы в Греции в итальянский порт Бриндизи, но 18 февраля остановилось около острова Корфу в Ионическом море из-за пожара. Позже судно отбуксировали в греческий порт Астакос.

На борту официально находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. После эвакуации спасатели не досчитались 11 пассажиров, их объявили пропавшими без вести. Также из воды спасли трех безбилетников, находившихся на пароме во время пожара. Спасатели обеспокоены тем, что число незарегистрированных пассажиров, а значит и жертв, может быть больше официальных данных.

Пропавшими числятся граждане Болгарии, Турции и Греции. Три человека оказались взаперти в трюме вместе с машинами и не смогли выбраться вовремя. Тело третьего погибшего пока не опознали.

Москва, Наталья Рязанова

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