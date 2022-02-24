Генсек НАТО: альянс не будет отправлять войска на Украину, но усилит свой восточный фланг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Такое заявление прозвучало по итогам заседания постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе.

«У НАТО нет намерений развернуть силы альянса на Украине», – заявил Столтенберг, отметив, что в настоящее время на территории Украины нет подразделений альянса.

«Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».

В то же время Столтенберг заявил, что НАТО готова развернуть дополнительные оборонительные силы на восточном направлении для обеспечения своей обороны в связи с ситуацией на Украине. По его мнению, военная операция России в Донбассе представляет угрозу для безопасности стран альянса.

«В восточной части Североатлантического союза будут развернуты дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы, а также дополнительные морские средства», – сказал дипломатический источник в комментарии AFP.

Добавим, что в пятницу, 25 февраля, пройдет онлайн-саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине. Информацию о его проведении подтвердил Столтенберг.

Напомним, в четверг утром президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по просьбе глав ЛДНР для защиты республик Донбасса от украинской агрессии. Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО вооруженных сил Украины подавлены, а военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя. В ведомстве подчеркнули, что мирному населению ничего не угрожает, ракеты и артиллерия не используются против городов Украины.

Брюссель, Наталья Петрова

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