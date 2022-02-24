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Четверг, 24 февраля 2022, 16:55 мск

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Генсек НАТО: альянс не будет отправлять войска на Украину, но усилит свой восточный фланг

Фото: www.nato.int

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Такое заявление прозвучало по итогам заседания постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе.

«У НАТО нет намерений развернуть силы альянса на Украине», – заявил Столтенберг, отметив, что в настоящее время на территории Украины нет подразделений альянса.

«Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».

В то же время Столтенберг заявил, что НАТО готова развернуть дополнительные оборонительные силы на восточном направлении для обеспечения своей обороны в связи с ситуацией на Украине. По его мнению, военная операция России в Донбассе представляет угрозу для безопасности стран альянса.

«В восточной части Североатлантического союза будут развернуты дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы, а также дополнительные морские средства», – сказал дипломатический источник в комментарии AFP.

Добавим, что в пятницу, 25 февраля, пройдет онлайн-саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине. Информацию о его проведении подтвердил Столтенберг.

Напомним, в четверг утром президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по просьбе глав ЛДНР для защиты республик Донбасса от украинской агрессии. Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО вооруженных сил Украины подавлены, а военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя. В ведомстве подчеркнули, что мирному населению ничего не угрожает, ракеты и артиллерия не используются против городов Украины.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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