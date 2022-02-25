Евросоюз включит в санкционный список Путина и Лаврова

Участники Евросоюза в рамках нового пакета антироссийских санкций договорились внести в санкционный список президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По его словам, ограничения не затронут официальные поездки.

Дипломат уточнил, Европейский союз заморозит банковские счета Путина и Лаврова. «Однако запрета на въезд для них не будет, потому что мы хотим сохранить возможность переговоров, чтобы положить конец насилию на Украине», – заявил Шалленберг (цитата по РИА «Новости»).

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель со своей стороны подтвердил, что ограничения в отношении президента РФ и российского министра иностранных дел будут среди санкций, которые обсуждаются сегодня главами МИД стран ЕС.

«Если не будет сюрпризов и никто не будет против, потому что нам требуется единогласие, то да, Путин и Лавров будут в списках», – цитирует его слова РИА «Новости»

Боррель добавил, что ЕС продолжит обсуждение санкций, потому что «никто не знает, что произойдет после, что на самом деле задумал Путин».

Напомним, согласно последним данным, российские войска блокировали Киев с западной стороны. По информации Минобороны РФ, руководству Украины пытается сделать «живой щит» из мирных граждан. В то же время президент РФ Владимир Путин согласился на мирные переговоры с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Брюссель, Светлана Антонова

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