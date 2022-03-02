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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 2 марта 2022, 11:18 мск

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В Белоруссии расследуют грабеж фур на украинских дорогах

Следователи в Белоруссии выясняют обстоятельства разбоя на территории украинского таможенного поста. Бизнесмены лишились пяти груженых фур, которые вели белорусские водители.

Уголовное дело о разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере возбуждено в главке Следственного комитета Белоруссии по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, власти Украины выдали оружие всем желающим под предлогом защиты украинского суверенитета. Мера введена в связи с началом военной операции Москвы в Донбассе по просьбе глав ДНР и ЛНР для защиты от украинской агрессии.

Минск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Белоруссия,