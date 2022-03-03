Российские кошки попали под санкции из-за Украины

Международная федерация кошек (FIFe) запретила выведенным в России питомцам участвовать в выставках по всему миру в связи с ситуацией на Украине. Запрет действует с 1 марта по 31 мая, но может быть продлен.

«Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в родословной FIFe за пределами страны. Ни одна кошка, принадлежащая проживающим в России экспонентам, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFe за пределами России», – говорится в заявлении на сайте организации.

Совет FIFe передаст часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые пытаются «позаботиться о животных в тяжелых условиях».

Утром 24 февраля Москва начала военную операцию в Донбассе. Ответом многих стран стали экономические санкции, а также волна негативного отношения к гражданам РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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