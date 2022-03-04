Польша задержала россиянина с испанским паспортом за шпионаж

Правоохранители Польши задержали выходца из России с паспортом Испании по делу о шпионаже. В нем признали сотрудника российского ГРУ, сообщила пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ).

Мужчину задержали в ночь на 28 февраля после того, как он несколько дней провел на территории Подкарпатского воеводства. Находясь в Польше, он якобы получил информацию, которую спецслужбы РФ могут использовать во вред обороноспособности, а также внутренней и внешней безопасности Польши.

В дальнейшем подозреваемый планировал отправиться на Украину. В АВБ уверены, что задержанный использовал свой статус журналиста, чтобы шпионить в пользу России.

«Мужчина деятельность в пользу России вел, пользуясь журналистским статусом. Благодаря этому имел возможность свободно перемещаться по Европе и миру, в том числе в зоны, охваченные вооруженными конфликтами, и районы политической напряженности», – говорится в сообщении.

Суд одобрил арест подозреваемого на три месяца, а по ст. 130 ч. 1 Уголовного кодекса ему грозит лишение свободы до 10 лет. Следователи 1 марта предъявили задержанному официальное обвинение.

Ранее в Болгарии возбудили уголовное дело о шпионаже в отношении российского дипломата. Его подозревают в разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»