Кипр отказался принять военные корабли РФ для дозаправки

Кипр запретил четырем военным кораблям из России войти в свой порт для дозаправки. Власти приостановили соглашение о сотрудничестве в связи с ситуацией на Украине.

Кипрские власти согласовали разрешение по каждому из судов. Позже российским кораблям отказали в дозаправке в порту Лимассола. МИД Кипра уведомил об изменениях посольство РФ в Никосии.

«В связи с событиями на Украине соглашение о разрешении на стоянку не действительно. Пять судов (фрегаты и вспомогательные суда) должны были прибыть для дозаправки», – пишет Phileleftheros.

Ранее Испания предложила закрыть порты Евросоюза для всех российских судов. Великобритания в рамках давления на Россию разрешило задерживать любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

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