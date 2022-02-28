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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:49 мск

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ЕС обсуждает закрытие портов для российских судов

Испания предложила новую меру воздействия на Россию: закрытие портов Евросоюза. Королевство призвало граждан отложить поездки в Россию, а находящихся там – вернуться на родину.

«Вчера я сам от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и я надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера, чтобы помимо закрытия неба Европы для российских рейсов закрыть порты Европы», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью Radio Nacional de España.

Он предположил, что конфликтная ситуация на Украине может затянуться. Поэтому посоветовал согражданам, находящимся в России, поскорее вернуться в Испанию с учетом закрытия для российских самолетов неба над Европой.

Напомним, Кипр и Греция одними из последних ввели запрет на полеты российских бортов в своем воздушном пространстве. Большая часть европейских стран закрыла небо для России 27 февраля.

Антироссийские санкции приняты в связи с военной спецоперацией России на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена оккупировать украинские территории. Перед военными в Донбассе стоят цели демилитаризации и денацификации.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Испания, Санкции против России,