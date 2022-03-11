Япония прекратит поставки в Россию 57 товаров

Япония определила перечень товаров, которые перестанут поставляться в Россию в качестве санкции за военную операцию на Украине. Ограничения начнут действовать с 18 марта, передает телеканал NHK.

Почти половина списка – 26 позиций – это товары в сфере технологий, включая программное обеспечение. Также в перечень включены полупроводники, радиолокационное и криптографическое оборудование общего назначения, устройства связи, датчики.

Япония анонсировала экономические санкции 25 февраля. Тогда же решался вопрос о приостановке выдаче виз россиянам и заморозке активов банков и компаний из России. В черный список попало руководство страны и 49 компаний, включая Ростех, ФСБ и СВР.

Москва начала специальную военную операцию в Донбассе 24 февраля по просьбе руководства ДНР и ЛНР. Россия заявила, что целью не является оккупация украинских территорий, а – демилитаризация и денацификация страны.

Москва, Наталья Рязанова

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