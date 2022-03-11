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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 11 марта 2022, 15:27 мск

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Европа выделила более миллиарда евро на помощь Украине

Фото: pixabay.com

Европейский фонд мира передаст 500 млн евро на военную помощь Украине. Еврокомиссия одобрила транш в 300 млн евро в качестве экстренной помощи.

«Страны ЕС выделили €500 млн на военную поддержку Украины. Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн», – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (цитата по «Известиям»).

Еврокомиссия одобрила перевод 300 млн евро Киеву в рамках пакета экстренной макрофинансовой помощи. Средства отправят по ускоренной процедуре в качестве первого транша из общей суммы в 600 млн евро. Вторую часть суммы планируется отправить на следующей неделе, говорится в опубликованном сообщении ЕК.

Ранее сенат конгресса США одобрил бюджет на 2022 финансовый год, в который вписана помощь Украине на $13,6 млрд. Половину этой суммы потратят на гуманитарную помощь и поддержку экономики, вторую часть – на оборонные нужды Киева и союзников Вашингтона на «восточном фланге НАТО».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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