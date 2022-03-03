США обсуждают выделение 32 млрд долларов в помощь Украине

Белый дом США попросил Конгресс одобрить помощь Украине в размере 32,5 млрд долларов. Эта сумма должна помочь Киеву справиться с последствиями военной операции Москвы и новыми штаммами коронавируса.

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить 10 млрд для ликвидации «гуманитарного кризиса на Украине» и укрепления обороны страны. Еще 22,5 млрд Белый дом намерен передать для борьбы с новыми вариантами коронавируса, пишет The Washington Post.

Члены Конгресса пока не пришли к единому мнению, для каких целей стоит одобрить пакет помощи. Администрация Байдена рассчитывает, что вопрос решится к 11 марта.

Накануне Джо Байден предупредил о появлении новых вариантов коронавируса. Белый дом анонсировал консультации с Конгрессом по увеличению помощи для Украины 24 февраля. Вашингтон намерен поддержать Киев в области безопасности и гуманитарной сфере.

Москва, Наталья Рязанова

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