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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 16:02 мск

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США обсуждают выделение 32 млрд долларов в помощь Украине

Белый дом США попросил Конгресс одобрить помощь Украине в размере 32,5 млрд долларов. Эта сумма должна помочь Киеву справиться с последствиями военной операции Москвы и новыми штаммами коронавируса.

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить 10 млрд для ликвидации «гуманитарного кризиса на Украине» и укрепления обороны страны. Еще 22,5 млрд Белый дом намерен передать для борьбы с новыми вариантами коронавируса, пишет The Washington Post.

Члены Конгресса пока не пришли к единому мнению, для каких целей стоит одобрить пакет помощи. Администрация Байдена рассчитывает, что вопрос решится к 11 марта.

Накануне Джо Байден предупредил о появлении новых вариантов коронавируса. Белый дом анонсировал консультации с Конгрессом по увеличению помощи для Украины 24 февраля. Вашингтон намерен поддержать Киев в области безопасности и гуманитарной сфере.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Финансы, Экономика, США,