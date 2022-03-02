Байден спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса

Президент США Джо Байден предупредил о появлении новых вариантов коронавируса. Глава государства заявил, что власти готовы к такому развитию событий.

«Мы обязаны готовиться к новым вариантам [коронавируса]. За последний год мы значительно продвинулись в выявлении новых штаммов», – заявил американский лидер во время выступления в конгрессе. Байден добавил, что в случае мутации вируса власти США «будут готовы начать применение новых вакцин в течение 100 дней».

Президент выступил за проведение массовой вакцинации, призвал американцев ставить прививки и вовремя обращаться к медикам, в случае обнаружения симптомов коронавируса.

«Знаю, что родители с детьми младше пяти лет с нетерпением ждут, когда для них одобрят вакцину. Ученые усердно трудятся над этим, и как только они завершат свою работу, мы готовы будем поставить достаточное количество вакцин», – отметил Байден.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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