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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 февраля 2022, 12:45 мск

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Финляндия и США пообещали Украине экономическую помощь

Президент Финляндии Саули Ниинистё обещал оказать Украине помощь в размере 50 млн долларов, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров на высшем уровне.

«Обсудил с президентом Финляндии вопросы противодействия агрессии. Благодарен финским партнерам за выделение 50 млн долларов помощи. Это действенный вклад в антивоенную коалицию», – написал Зеленский в Twitter.

Ранее днем Белый дом США рассказал о консультациях с Конгрессом по планам увеличить размер помощи для Украины. Вашингтон планирует оказать Киеву военную и экономическую поддержку, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Не знаю конкретную сумму, но обсуждается вопрос о том, в каких различных категориях помощи нуждаются украинцы: в области безопасности, в гуманитарной сфере, в иной экономической помощи», – цитируют Псаки «Известия».

Ранее американский парламент намеревался проголосовать за новые поставки вооружений на Украину на 600 млн долларов.

Напомним, на Украине введено военное положение в связи со спецоперацией российских военных в Донбассе. Москва приняла решение после просьбы руководства Луганской и Донецкой народных республик о помощи.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, В мире, Война на Украине, Россия, Финансы, Экономика, Европа, США,