«Ложь с дурными намерениями»: Китай ответил на сообщения о «запросе» Россией военной помощи

В МИД Китая сочли дезинформацией сообщения о том, что Москва якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь (цитата по ТАСС).

Ранее газета The New York Times сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную технику для проведения военной операции на Украине и экономическую помощь, чтобы компенсировать потери от западных санкций.

Дипломат подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленную против Китая ложную информацию по украинскому вопросу «с дурными намерениями», передает РИА «Новости». Чжао Лицзянь также отметил, что Пекин играет конструктивную роль в содействии переговорам и поиску мирного решения.

В КНР также призвали США разъяснить деятельность американских военно-биологических лабораторий на Украине и в других странах. Так Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых Вашингтоном.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предостерег Китай от оказания помощь России в преодолении потерь в результате санкций Запада.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай тем или иным образом оказывает России экономическую помощь», – заявил в воскресенье Джейк Салливан в эфире CNN, добавив, что Вашингтон «это беспокоит». «Мы дали понять Пекину, что не будем стоять в стороне… в случае значительных действий, направленных на обход санкций, обязательно будут последствия», – предупредил Салливан.

Ранее США пригрозили остановить поставки оборудования китайским компаниям, которые намерены обходить антироссийские санкции. Американское министерство торговли заявило о готовности «фактически закрыть» фирмы в Китае, которые продолжат вести дела с Россией.

Китай в свою очередь заявил, что «внимательно следит» за ситуацией на Украине после начала российской военной операции. Пекин воздерживается от осуждения Москвы и призывает избегать эскалации.

Пекин, Наталья Петрова

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