Три человека погибли, 200 пострадали при землетрясении в Японии

Местные власти уточнили число пострадавших от землетрясения у тихоокеанского побережья Японии. Три человека погибли, около 200 получили различные травмы, передает телеканал NHK.

Напомним, позним вечером 16 марта в районе префектуры Фукусима в океане случилось землетрясение магнитудой в 7,3 балла. Толчки происходили на глубине 60 км, но их силы хватило, чтобы вызвать метровую цунами в префектуре Мияги.

По данным телеканала, более 2 млн домохозяйств остаются без электроэнергии. Наблюдаются сбои в работе железнодорожного транспорта: суперэкспресс сошел с рельсов между станциями Фукусима и Сироисидзао.

На атомной электростанции «Фукусима-1» не возникло серьезных проблем, а на станции «Фукусима-2» на время остановлены водяные насосы в бассейнах выдержки отработавшего топлива в двух зданиях реакторов.

Главное метеорологическое управление Японии сняло предупреждение о вероятном образовании цунами.

Токио, Наталья Рязанова

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