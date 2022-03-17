Япония отказалась развивать экономические проекты с Россией

Япония не станет развивать экономическое сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине. Это решение не коснется сотрудничества в сфере атомной энергетики, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Новые действия по выполнению восьми пунктов плана экономического сотрудничества между Японией и РФ временно невозможны, сказал политик во время выступления в парламенте. «Говоря о плане сотрудничества, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что новые шаги сейчас невозможны», – цитирует главу японского правительства ТАСС.

В том же время Токио не намерен в одностороннем порядке прекращать сотрудничество по мирному использованию атомной энергии.

«Отказ от выполнения соглашения с нашей стороны может послать международному сообществу и России неверный сигнал», – сказал Фумио Кисида. Однако, он усомнился, что Москва продолжит выполнять условия двустороннего соглашения, гарантом по которому выступает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее Япония присоединилась к санкционному давлению на Россию со стороны западных стран в связи с военной операцией в Донбассе. Токио приостановил поставки 57 наименований товаров, причем почти половина списка пришлась на продукцию в сфере технологий, включая программное обеспечение.

16 марта власти Японии решили лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле, что лишит Россию торговых преференций.

Токио, Наталья Рязанова

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