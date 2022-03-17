США увеличили поставки природного газа в Европу

Вашингтон разрешил поставки сжиженного природного газа (СПГ) с объектов на побережье Мексиканского залива на европейский рынок. В Минэнерго США заявили, что американский газ является «важным компонентом глобальной энергетической безопасности» и поможет союзникам справиться с кризисом.

«Министерство энергетики США разрешило экспорт СПГ из проектов по экспорту в Луизиане и Техасе в любую страну, с которой у США нет соглашения о свободной торговле, включая всю Европу», – говорится в заявлении на сайте министерства.

Поставками займется компания Cheniere Energy с плановым объемом в 0,72 млрд кубических футов в день.

США уже увеличивали поставки своего газа в Европу в конце 2021 года. Танкеры стали доставлять на треть больше СПГ на фоне роста цен на голубое топливо. Но терминалам в Луизиане и Техасе ранее разрешалось торговать только со странами, подписавшими соглашения о свободной торговле: Канадой, Мексикой, странами Азии, Ближнего Востока.

После начала военной операции России в Донбассе цены на газ поставили несколько рекордов. Во время торгов стоимость фьючерсов в Европе составила 3309,6 доллара за тысячу кубометров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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