Американцы попались на взломе колонки АЗС из-за высоких цен на бензин

Полиция американского штата Флорида арестовала четырех местных жителей, решивших заработать на росте цен на бензин. Подозреваемые взломали колонку на АЗС и заполнили канистры почти даром, пишет New York Post.

По версии следствия, мужчины устанавливали на бензоколонки устройства, мешавшие системе определять цену и расход топлива. Они «снижали» цену почти до нуля и заливали полные баки больших грузовиков. В дальнейшем они планировали продавать этот бензин, предположила правоохранители. Мужчинам удалось провернуть мошенничество на заправочных станциях в Лейкленде и Лутце.

В Департаменте сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды назвали тревожной тенденцией участившиеся случаи обмана на бензоколонках. Чиновники допустили, что случае мошенничества станут все чаще по мере роста цен на топливо.

Так, автомобилисты в США все чаще обнаруживают пустые баки у своих припаркованных машин, из которых топливо сливают через просверленное отверстие в крыле машин. В Лос-Анджелесе умелец взломал АЗС и закачал несколько галлонов бензина за 20 долларов.

Как сообщал «Новый День», цены на бензин в США рекордно подскочили после введения Белым домом запрета на импорт российских нефти и газа. Вашингтон заявил, что ожидает подорожания топлива, но на недолгий срок.

Таллахасси, Наталья Рязанова

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