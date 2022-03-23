В Польше сотрудника ЗАГСа обвинили в шпионаже для России

Сотрудник архивного отдела ЗАГСа в Варшаве стал фигурантом дела о шпионаже. Его обвинили в передаче информации российским спецслужбам.

Мужчину заподозрили в том, что он копировал данные поляков и иностранцев и передавал информацию в Россию. Во время расследования правоохранители нашли доказательства вины польского гражданина.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, в результате которых собрали обширные доказательства. Сейчас эти материалы анализируются», – сказал секретарь министра, отвечающего за работу польских спецслужб, Станислав Жарын Польскому агентству печати (PAP).

Подозреваемого задержали, предъявили ему обвинение, и суд арестовал его на три месяца. За деятельность в пользу иностранной разведки мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в начале марта в Польше задержали выходца из России с паспортом Испании по делу о шпионаже. Мужчина представился журналистом, но в нем якобы признали сотрудника российского ГРУ.

Варшава, Наталья Рязанова

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